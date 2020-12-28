 

Лариса Гузеева обрушилась с критикой на наряд Розы Сябитовой

28.12.2020, 9:32, Разное
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Российской актрисе и ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисе Гузеевой не понравился наряд Розы Сябитовой. Она раскритиковала свою коллегу, заявив ей, что та «вышла из сарая».
Фрагмент с конфликтующими ведущими Сябитова опубликовала на своей странице в Instagram. Актриса укоризненно посмотрела на серый свитер Сябитовой, которая начала оправдываться и говорить, что вырвала этот наряд из рук. Затем она попросила Гузееву не критиковать ее, но та продолжала подозрительно смотреть на ее одежду.

Подписчики поддержали критику Ларисы Гузеевой. Они отметили, что Роза Сябитова выглядит молодо и свежо, но некоторые ее наряды могут вызвать вопросы. Поэтому они рекомендовали телеведущей всегда быть во всеоружии, особенно во время съемочного процесса.



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