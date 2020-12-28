Минтруд отменит отпуска для бюджетников в 2021 году

28.12.2020, 9:31, Разное

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Министерство труда и социальной защиты направило в Госдуму проект закона об отмене отпусков в 2021 году для работников бюджетной сферы. В ведомстве полагают, что в 2020 году не была выполнена норма по отработке стандартного 8-часового рабочего дня. Вследствие этого экономика недосчиталась от 5 до 8 % ВВП.

«Количество работающих граждан, взявших больничные в этом году, побило все рекорды. И хоть они, согласно ТК, имеют на это право, экономику не обманешь. К тому же была нарушена трудовая дисциплина. Мы не обвиняем людей в том, что они заболели, но они должны проявить ответственную позицию и отработать всё летом. 2020 год был форс-мажорным, если нам удастся победить коронавирус, а у нас уже имеется несколько вакцин, то уже 2022 год будет обычным, и летом все смогут спокойно уйти в отпуск», – пояснил министр труда Антон Котяков.

Поддержали коллег из Минтруда в министерстве просвещения.

«Смотрите, большинство школ было переведено на дистанционную форму обучения. Некоторые педагоги банально неделями не посещали рабочее место или посещали его не положенные 8 часов. Тем не менее, они получили зарплату в полном объёме и никто не потерял рабочего места, как, например, в бизнесе. Мы уже отменили каникулы детям, соответственно, педагоги тоже будут работать летом. Нечто подобное наблюдается во всех отраслях, так что социальная справедливость соблюдена», – заявила глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Рассмотрение законопроекта в Госдуме состоится в середине января.