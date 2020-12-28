За последние сутки в Украине подтвердили более 4 тыс. случаев коронавируса

28.12.2020, 9:24, Новости дня

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За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 4385 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Это, как свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, самый низкий показатель суточной заболеваемости с начала октября (12-го было 4420 случаев, 6-го – 4348). Однако, по информации Степанова, за сутки 27 декабря сделали 15 332 теста на COVID-19.

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Умерло за последние сутки 75 пациентов с коронавирусной инфекцией (17 849 с начала пандемии), выздоровел – 7191 (всего – 665,7 тыс.).

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 108 055 случаев;

Винницкая область – 22 008;

Волынская область – 32 537;

Днепропетровская область – 57 196;

Донецкая область – 35 188;

Житомирская область – 38 545;

Закарпатская область – 27 879;

Запорожская область – 52 175;

Ивано-Франковская область – 42 894;

Киевская область – 57 614;

Кировоградская область – 8234;

Луганская область – 10 013;

Львовская область – 60 005;

Николаевская область – 29 878;

Одесская область – 69 134;

Полтавская область – 34 843;

Ровенская область – 40 332;

Сумская область – 40 129;

Тернопольская область – 33 540;

Харьковская область – 67 991;

Херсонская область – 17 193;

Хмельницкая область – 38 408;

Черкасская область – 37 856;

Черновицкая область – 39 515;

Черниговская область – 29 212.

26 декабря в стране подтвердили 6113 случаев COVID-19, тестов тогда провели 24 978. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка