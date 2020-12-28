 

За последние сутки в Украине подтвердили более 4 тыс. случаев коронавируса

28.12.2020, 9:24, Новости дня
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За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 4385 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. 

Это, как свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, самый низкий показатель суточной заболеваемости с начала октября (12-го было 4420 случаев, 6-го – 4348). Однако, по информации Степанова, за сутки 27 декабря сделали 15 332 теста на COVID-19. 

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Умерло за последние сутки 75 пациентов с коронавирусной инфекцией (17 849 с начала пандемии), выздоровел – 7191 (всего – 665,7 тыс.). 

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так: 

  • Киев – 108 055 случаев;
  • Винницкая область – 22 008;
  • Волынская область – 32 537;
  • Днепропетровская область – 57 196;
  • Донецкая область – 35 188;
  • Житомирская область – 38 545;
  • Закарпатская область – 27 879;
  • Запорожская область – 52 175;
  • Ивано-Франковская область – 42 894;
  • Киевская область – 57 614;
  • Кировоградская область – 8234;
  • Луганская область – 10 013;
  • Львовская область – 60 005;
  • Николаевская область – 29 878;
  • Одесская область – 69 134;
  • Полтавская область – 34 843;
  • Ровенская область – 40 332;
  • Сумская область – 40 129;
  • Тернопольская область – 33 540;
  • Харьковская область – 67 991;
  • Херсонская область – 17 193;
  • Хмельницкая область – 38 408;
  • Черкасская область – 37 856;
  • Черновицкая область – 39 515;
  • Черниговская область – 29 212.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/847417749134555

26 декабря в стране подтвердили 6113 случаев COVID-19, тестов тогда провели 24 978. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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