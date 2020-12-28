За последние сутки в Украине подтвердили более 4 тыс. случаев коронавируса
28.12.2020, 9:24,
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За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 4385 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Это, как свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, самый низкий показатель суточной заболеваемости с начала октября (12-го было 4420 случаев, 6-го – 4348). Однако, по информации Степанова, за сутки 27 декабря сделали 15 332 теста на COVID-19.
Умерло за последние сутки 75 пациентов с коронавирусной инфекцией (17 849 с начала пандемии), выздоровел – 7191 (всего – 665,7 тыс.).
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
- Киев – 108 055 случаев;
- Винницкая область – 22 008;
- Волынская область – 32 537;
- Днепропетровская область – 57 196;
- Донецкая область – 35 188;
- Житомирская область – 38 545;
- Закарпатская область – 27 879;
- Запорожская область – 52 175;
- Ивано-Франковская область – 42 894;
- Киевская область – 57 614;
- Кировоградская область – 8234;
- Луганская область – 10 013;
- Львовская область – 60 005;
- Николаевская область – 29 878;
- Одесская область – 69 134;
- Полтавская область – 34 843;
- Ровенская область – 40 332;
- Сумская область – 40 129;
- Тернопольская область – 33 540;
- Харьковская область – 67 991;
- Херсонская область – 17 193;
- Хмельницкая область – 38 408;
- Черкасская область – 37 856;
- Черновицкая область – 39 515;
- Черниговская область – 29 212.
26 декабря в стране подтвердили 6113 случаев COVID-19, тестов тогда провели 24 978.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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