 

В Японии аниме обогнал по сборам «Титаник»

28.12.2020, 9:18, Новости дня
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Полнометражный аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» собрал в прокате в Японии более 313 млн долларов, обойдя по сборам «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Мультфильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» основан на популярном анимационном сериале. В основе лежит история мальчика, сражающегося с демонами-людоедами, передает РИА «Новости». 

Фильм Харуо Сотодзаки собрал в прокате 32,47 млрд иен (около 313 млн долларов), несмотря на сокращение зрительских мест в кинотеатрах из-за коронавируса. Это первый в Японии фильм, собравший 10 млрд иен за первые 10 дней проката.

В свою очередь мультсериал «Клинок, рассекающий демонов» основан на комиксах Коехару Готогэ, которые стали выходить с 2016 года. Герои сериала широко рекламировались в Японии, в том числе в виде игрушек или изображений на прохладительных напитках. 

Ранее в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск прокуратуры с требованием запретить в РФ несколько мультфильмов в жанре аниме, в том числе «Тетрадь смерти». 



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