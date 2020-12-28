Космонавты рассказали, как отметят Новый год на МКС

28.12.2020, 9:18, Новости дня

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Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту МКС, начнут отмечать Новый год с Камчаткой и продолжат вместе со всеми часовыми поясами России.

«Отмечать мы начнем в 15.00 по Москве вместе с жителями Петропавловска-Камчатского и будем продолжать на каждом витке, проходящем над нашей огромной страной от Камчатки до Калининграда», – сказал космонавт в видео, выложенном на его странице в Instagram.

Он уточнил, что линию перемены дат станция пересечет над Тихим океаном в 16.05. «Это значит, что на Земле, под нами, уже наступит 1 января, хотя на борту станции все еще будет 31 декабря, ведь мы живем по Гринвичу», – отметил он.

Кудь-Сверчков отметил, что возможность отмечать Новый год у членов экипажа МКС есть 16 раз, так как на каждом из 16 витков за сутки станция будет пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января, передает ТАСС.

Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков еще на Земле подготовили новогодние подарки астронавтам и привезли их с собой.

«В Новый год без подарков нельзя. А какие это будут подарки, пока оставим в тайне», – сказал он.

Также Кудь-Сверчков выразил надежду на то, что ему удастся дозвониться семье на Землю вместе с боем курантов, чтобы поздравить родных с праздником.

Российский космонавт сообщил, что отдыхать во время новогодних праздников на МКС будут шесть дней. «1 и 7 января – это праздничные дни, а 2, 3, 9 и 10 – выходные», – сказал он.

Никаких особенных мероприятий в эти дни не планируется. «Все как в обычный выходной: уборка станции, занятия спортом, звонки близким, личные дела», – отметил Кудь-Сверчков.

Новогодний стол у российских космонавтов будет обычным за одним исключением.

«Стол будет самым обычным, но все же нам удастся внести нотку праздника в меню – мы сделаем бутерброды с икрой», – сказал Кудь-Сверчков в видео.

По словам космонавта, на МКС такие же традиции, как и на Земле: новогодняя елка, подарки, праздничный стол, хорошее настроение.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

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Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov)