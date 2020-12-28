 

Сторонник Навального подал в суд на Ольгино за отказ в приёме на работу

28.12.2020, 9:11, Разное
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22-летний петербуржец Андрей Рачковский обратился с исковым заявлением в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Причиной стал отказ агентства интернет-исследований «Ольгино», расположенного в муниципальном округе Лахта-Ольгино, принять его на работу. 

Известно, что основной профиль деятельности организации – воздействие на мнение пользователей интернета.
 

«Я пришёл в агентство с целью устроиться на работу. Сотрудник отдела кадров попросил дать ссылку на мои аккаунты в соцсетях. Это стандартная процедура, поэтому подозрений у меня не возникло. Однако тон собеседования резко изменился, когда он увидел у меня в подписках страницу Алексея Навального. В итоге он мне отказал, объяснив это недостаточными профессиональными навыками. Однако я уверен, что на самом деле причина в моих политических взглядах. Трудовое законодательство РФ запрещает отказ в приёме на работу из-за взглядов, и поэтому я решил обратиться в суд», – пояснил Рачковский. 
 

Заявление потерпевшего в суде приняли, однако дату заседания пока не сообщили. Петербуржец уже заявил, что сильно сомневается в беспристрастности суда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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