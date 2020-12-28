До похудения Шура выпивал по две бутылки водки в день

28.12.2020, 8:40, Разное

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Российский певец Шура признался, что в день мог выпивать до двух бутылок водки. Однако позднее он понял, что необходимо менять свою жизнь, поскольку без отвращения ему не удавалось даже посмотреть на собственное отражение в зеркале.

Первым делом Александр Медведев (настоящее имя Шуры) решил сбросить лишний вес. Для этого он воспользовался услугами медиков. Благодаря их помощи певец похудел на 37 килограммов, однако пищу приходилось ему есть исключительно измельченную. Артист в блендер даже пельмени забрасывал, которые, по его словам, «жрать было невозможно».

До похудения Шура страдал от ожирения. Зеркало в комнате он накрыл шубами, чтобы только не видеть себя. Но если ему это удавалось, то певец начинал употреблять еще больше еды или же пить спиртное. Артист «в одно рыло» был способен выпить сразу две бутылки водки. На сегодняшний день от алкоголя Шура отказался полностью.