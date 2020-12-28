Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 81 млн

28.12.2020, 8:32, Новости дня

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С начала пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 80,76 млн жителей планеты. Об этом свидетельствуют опубликованные утром 28 декабря данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Выздоровело от COVID-19 уже почти 45,7 млн человек, умерло – 1,76 млн.

США остаются страной, где подтвердили больше всего случаев инфицирования – 19,1 млн. На втором месте Бразилия – 10,18 млн случаев, на третьем – Бразилия (7,48 млн случаев).

Более 3 млн человек инфицировались с начала пандемии в России, 2,6 млн – во Франции, 2,29 млн – в Великобритании, 2,15 – в Турции, 2,05 – в Италии. Еще в 10 странах зафиксировали более 1 млн случаев: Испания, Германия, Колумбия, Аргентина, Мексика, Польша, Иран, Украина, Перу, ЮАР.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка