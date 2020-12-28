На Донбассе украинский военный получил боевую травму – штаб ООС

28.12.2020, 8:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

27 декабря пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, с начала текущих суток – один раз, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Также накануне зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата оккупантов.

“Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Вблизи Водяного [Донецкой области], что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевую травму. Воина быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь”, – сказано в релизе.

Украинские военные 27 декабря ответили на обстрелы оккупантов, уточнили в штабе. 28 декабря боевики стреляли не прицельно, поэтому силы ООС не открывали ответный огонь, говорится в релизе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка