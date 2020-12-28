 

Судно «Онега» с экипажем из 19 человек затонуло в Баренцевом море

28.12.2020, 8:26, Новости дня
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Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на его борту находились 19 человек, судьба 17 неизвестна, информирует МЧС.

Информация о происшествии с судном «Онега» (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник, передает РИА «Новости».

«Экипаж 19 человек. Спасены два человека», – говорится в сообщении МЧС.

Сейчас поисками рыбаков занимается экипаж судна «Войково», к месту дополнительно направлены суда.

На данный момент связи с экипажем затонувшего у Новой Земли судна нет.

«В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Спасенные являются гражданами России, информации по остальным пока нет.

По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.

Напомним, в начале этого года танкер Glard-2 под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Лодка затонула.



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