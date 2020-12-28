 

Сноха Валерии купила премиум-коляску по цене автомобиля

28.12.2020, 7:52, Разное
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Супругу сына Валерии раскритиковали за покупку слишком дорогой, по их мнению, премиум-коляски. Сама Лиана Шульгина назвала ее «первым Мерседесом для малышки».
На своей странице в Instagram сноха Валерии рассказала, что они продолжительное время искали самую идеальную коляску и все же нашли ее. Подписчики Лианы Шульгиной по фото быстро определили, какую коляску они приобрели и какова ее стоимость. Оказалось, что «первый Мерседес для малышки» был куплен за 130 000 рублей.

После этого Лиану Шульгину упрекнули в растрате чужих денег, хотя она отрицает это, утверждая, что сама на все зарабатывает. Кроме того, пользователи Сети считают, что супруга сына Валерии просто «понтуется» перед состоятельными блогерами и подругами, которые могли ее высмеять за покупку более дешевой коляски.



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