 

Ракеты «Протон» будут запускать с Байконура в три раза чаще в 2021 году

28.12.2020, 7:40, Новости дня
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Пусков ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» с космодрома Байконур в следующем году планируется в три раза больше, чем в 2020 году, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

В 2020 году был осуществлен один пуск «Протона» со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103». «В следующем году намечаются три пуска «Протона-М», – сказал источник РИА «Новости».

В то же время в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что график пусков на 2021 год пока не утвержден.

Ранее сообщалось, что в апреле или июле 2021 года ожидается запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции.

С 2001 года осуществлены 110 пусков ракеты «Протон-М», 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива. На смену «Протону» создана ракета «Ангара-А5». 



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