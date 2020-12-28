В Японии восхитились чемпионатом РФ по фигурному катанию

28.12.2020, 7:40, Новости дня

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Японский спортивный сайт The Digest посвятил статью прошедшему чемпионату РФ по фигурному катанию, отметив, что турнир «войдет в историю не только российского, но и мирового спорта».

Публикация вызвала активный отклик в комментариях. Японские пользователи поделились своими впечатлениями от турнира, восхитившись мастерством российских фигуристов, передает РИА «Новости».

«Все медалистки чемпионата катались отлично, практически без ошибок! Щербакова – просто героиня! Стала трехкратной чемпионкой России!» – написал пользователь rwg.

«Великолепный чемпионат России. Действительно, уровень почище, чем на отдельных чемпионатах мира. Щербакова молодец! Становится все увереннее в себе! Какая сила воли у этой девочки», – поделился своими впечатлениями sej.

«Теперь уже без четверных думать о мировых пьедесталах не приходится. Наше японское фигурное катание отстало. Если мы действительно претендуем на высшие места в международных соревнованиях!» – заметил han.

«Вот так русские повышают уровень мирового фигурного катания! На пьедестале их национального чемпионата стоят девушки, каждая из которых демонстрирует как минимум два четверных прыжка за программу! Видимо, это теперь будет нижней границей для мировых чемпионатов и Олимпиад!» – предположил yef.

«На самом деле российский национальный чемпионат по уровню сравним с мировым!» – отметил ufk.

«А тут сидишь перед телевизором и сразу видишь пропасть между нашим и российским фигурным катанием», – добавил jin.

Чемпионат РФ по фигурному катанию прошел в Челябинске накануне. Победу на турнире одержала Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевала Камила Валиева, бронзовую – Александра Трусова.