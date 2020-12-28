«Верю в мистику»: Агата Муцениеце общается с духами отца и деда

28.12.2020, 7:00, Разное

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Российская актриса Агата Муцениеце пояснила об общении с духами отца и дедушки. Диалоги с ними происходят во сне, но именно по этой причине артистка верит в мистику.

По словам Агаты Муцениеце, духи отца и деда говорят ей такие вещи, которые впоследствии после пробуждения сбываются. Для актрисы эти диалоги важны, поскольку она действительно ощущает присутствие духов родственников рядом. Из-за этого она может даже проснуться посреди ночи.

Ранее Агата Муцениеце рассказывала о характере бывшего мужа Павла Прилучного. Изначально она ничего против его хулиганистого поведения не имела, но все изменилось, когда дело дошло до рукоприкладства.