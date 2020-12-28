 

«Верю в мистику»: Агата Муцениеце общается с духами отца и деда

28.12.2020, 7:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская актриса Агата Муцениеце пояснила об общении с духами отца и дедушки. Диалоги с ними происходят во сне, но именно по этой причине артистка верит в мистику.
По словам Агаты Муцениеце, духи отца и деда говорят ей такие вещи, которые впоследствии после пробуждения сбываются. Для актрисы эти диалоги важны, поскольку она действительно ощущает присутствие духов родственников рядом. Из-за этого она может даже проснуться посреди ночи.

Ранее Агата Муцениеце рассказывала о характере бывшего мужа Павла Прилучного. Изначально она ничего против его хулиганистого поведения не имела, но все изменилось, когда дело дошло до рукоприкладства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Смартфон OnePlus Nord установил рекорд еще до выхода на рынок

14.12 / Страшная и нелепая смерть: в Башкирии женщина застряла в заборе и умерла от холода

01.07 / Учёные: Covid-19 может быть не респираторным, а сосудистым заболеванием

25.09 / Оксана Самойлова раскрыла секрет своего постоянного позитива

26.11 / “Я жив”: Дмитрий Певцов опроверг информацию о своей смерти

27.07 / Redmi презентует совершенно новый смартфон с мощным аккумулятором

19.09 / Компания Google начала менять внешний вид экранной клавиатуры Gboard для Android

24.08 / Босс колхоза взял ружье

05.11 / Заразившаяся COVID-19 Дарья Донцова опровергла слухи о своей смерти

20.07 / Рената Литвинова, Риналь Мухаметов и другие гости “Фестиваля цветов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска