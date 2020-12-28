Украинские учебники перепишут ради гендерного равенства

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28.12.2020, 6:48, Новости дня
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В украинские учебники до 2024 года внесут изменения для достижения гендерного равенства в рамках международной инициативы равных прав и возможностей для всех «Партнерство Биарриц», сообщил министр образования и науки страны Сергей Шкарлет.

Украина в сентябре получила официальный статус участницы «Партнерства Биарриц», передает РИА «Новости».

«Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации. План мероприятий по реализации обязательств правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы «Партнерство Биарриц» по утверждению гендерного равенства принят с 2021 до 2024 года», – сказал Шкарлет в интервью изданию «Страна.ua».

По его словам, «папу» и «маму» в «родителя 1» и «родителя 2» переименовывать не будут. «Пока я такого не видел. «Партнерство Биарицц» курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской, народными депутатами и так далее. Нам не ставили задач по поводу «родителя 1» и «родителя 2», по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях», – отметил министр.



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