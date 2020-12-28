Карабах

28.12.2020, 6:46, Разное

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Карабахская война глазами “русского армянина”։ история полковника Станислава Еремина

26.12.2020

© Sputnik / Asatur Yesayants Полковник участвовал в двух карабахских войнах. В последней он получил тяжелое ранение и уже был дважды прооперирован.

Нана Мартиросян, Sputnik Армения

Полковнику вооруженных сил Армении Станиславу Еремину 26 декабря исполнилось пятьдесят лет. Отпраздновать юбилей он планировал в шумной компании в ресторане. Но война в Карабахе смешала все карты.

Он получил ранение в результате удара беспилотника и юбилей будет праздновать в палате одного из ереванских медцентров. К нему приходят друзья и сослуживцы, а те, кому по каким-то причинам не удается поздравить лично, делают это по телефону. Пожеланий всего два — мира и здоровья.

Съемочная группа Sputnik Армения посетила Еремина в преддверии его дня рождения. В палате на шестом этаже находилась супруга Сюзанна, которую он ласково называет Сюз, и друг. Обращаясь к полковнику, он называет его “дядь”.

© SPUTNIK / ASATUR YESAYANTS Супруга полковника Станислава Еремина Сюзанна

Несмотря на тяжелые ранения, две операции и длительное лечение, он улыбчив и любезен. Хотя нет-нет, да и “включает” полковника, отдавая распоряжения в приказном тоне. В ответ все просто улыбаются.

Русский с самой “армянской” чертой характера

Полковник Еремин родился и вырос в Ереване. Его мама была военной, а папа — дирижером военного оркестра. Как многие советские люди, Еремин отправился из Еревана в Москву, где получил образование в профессионально-техническом училище.

— Вы ощущаете себя славянином?

— Я нет, но все кругом замечают.

— Какая ваша самая армянская черта?

— Не могу объяснить точно, но… человечность.

Полковник вспоминает, как своим друзьям в РФ объяснял разницу между русским и армянином.

“Вот если в РФ кто-то выйдет на улицу и начнет стрелять, то люди разбегутся, а в Армении все по-другому”, —говорит Еремин.

© SPUTNIK / ASATUR YESAYANTS Полковник Станислав Еремин в медцентре в Ереване

Рассказывает об одном эпизоде из 90-х о соседе-военном, который после проигранной партии в нарды решил пострелять из автомата. Мужчины набросились на него, отняли оружие, понадавали подзатыльников, после чего он извинялся и просил вернуть оружие. Вернули.

“Вот это и есть армянская черта. Я рад, что она у меня есть”, — сказал полковник.

Еремин должен был стать моряком. Сразу после окончания ПТУ был призван в советскую армию. Службу должен был проходить на флоте в Санкт- Петербурге, но волею судьбы поступил в Краснознаменный учебный отряд подводного плавания имени С.М. Кирова, где проучился на мичмана. На флоте прослужил всего полгода.

© SPUTNIK / ASATUR YESAYANTS

“Опытные мичманы уходили в отпуск летом, а неопытные — весной. Вот и меня весной 1992 года отправили в отпуск. Я приехал в Ереван, а тут меня убедили вступить в ряды армянской армии. Я так и не демобилизовался, служу до сих пор”, — рассказал он.

Новая война и ранение

Полковник прошел через первую карабахскую. На фронт отправился восьмого мая 1992 года. Он хорошо помнит этот день, и все подробно рассказывает.

О второй войне говорит более сдержанно.

На фронт он отправился 10 октября. Семье ничего не сказал, а они думали, что папа работает в Ереване, просто очень занят и домой приходить не может. В дни войны он возглавлял оперативный отдел на южном направлении: на этом участке тяжелые бои велись все время. Еремину в какой-то момент пришлось оставить отдел и вместе с двумя боевыми товарищами Степаном Геворгяном и Артаком Асатряном, и еще двумя солдатами противостоять наступлению противника.

“У одного из солдат был противотанковый комплекс “Корнет”. Два танка шли на нас, но один пропал в ущелье. Мы объяснили солдату, когда надо бить по танку, но ракеты не доходили до цели из-за динамической защиты. Мы отчаялись, и стали стрелять автоматами, нам удалось “ослепить” его, и он уехал обратно”, — рассказал полковник.

И хотя вражеский танк боевым товарищам отбросить удалось, подкравшийся беспилотник они не заметили. Именно тогда Еремин и один из сослуживцев и получили ранения. К счастью, все остались живы.

“Я заметил сильный свет, почувствовал удар и подумал, что умер. Меня швырнуло в сторону, я потерял сознание и очнулся в госпитале. Говорят, что я собой защитил солдата, но сам я этого не помню”, — продолжает наш собеседник.

© SPUTNIK / ASATUR YESAYANTS Полковник Станислав Еремин в медцентре в Ереване

Полковник признается, что хотел бы повидать тех солдат, но праздновать свое спасение не хочет – ведь страна погружена в траур, а у него еще много дел в армии. Ему еще предстоит делиться военным опытом, сделать выводы и помочь реформировать армию. Он уверен, что в войне победила не азербайджанская армия, а турецкий спецназ и наемники-террористы, армянская сторона же допустила много ошибок, которые необходимо проанализировать и исправить.

— На службу вернетесь?

— Обязательно. Если остался жив, то я нужен для чего-то. У меня много дел и все с нетерпением ждут меня.

P.S․ Sputnik Армения также преподнес Еремину сюрприз в его день рождения. Исполнитель Армен Саркисян, известный армянской публике по прозвищу “Цой”, исполнил несколько песен и сыграл для полковника на гитаре прямо в палате. Сам он тоже решил не отставать и набрал несколько аккордов. Как раз в это время полковник получил телефонный звонок от главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Русские братья из Гянджи Андрей и Максим Бузановы – герои Карабахской войны: Мы гордимся тем, что являемся сынами Азербайджана и всегда будем на страже Отчизны!

ИНТЕРВЬЮ 26 декабря 2020

БАКУ /Trend Life/ – Азербайджан всегда был толерантной и мультикультуральной страной, где все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья. И в дни второй Карабахской Отечественной войны встали на защиту родной земли от армянских агрессоров. В первую Карабахскую войну немало русских граждан страны воевали за Азербайджан. Среди них Юрий Ковалев и Игорь Макеев, ставшие Национальными героями Азербайджана. Во вторую Карабахскую войну погибли Денис Пронин и Дмитрий Солнцев.

Очередной материал Trend Life в рамках проекта “Герои Карабахской войны” посвящен братьям из Гянджи – Андрею и Максиму Бузановым, которые с первых дней принимали участие в боевых заданиях, были удостоены медалей. Старший брат Андрей Бузанов – бортинженер вертолета (член лётного экипажа, обеспечивающий контроль и управление различными системами летательного средства во время полёта, а также выполняющий ряд обязанностей при выполнении предполетной подготовки ВС), майор ВВС Азербайджана “Xocavəndin azad olunmasına görə” (“За освобождение Ходжавенда”), а младший Максим Бузанов – солдат сверхсрочной службы N-ской воинской части Бейлаганского района, механик-водитель БТР “Füzulinin azad olunmasına görə” (“За освобождение Физули”) и “Cəsur döyüşçü” (“Отважный боец”). Однако братья не считают себя героями… Кстати, Андрей дал интервью на прекрасном азербайджанском языке.

“Мы не считаем себя героями, потому что выполняли свой гражданский и воинский долг. Героями и победителями является весь наш единый народ, наша страна и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Азербайджане никогда не делили людей на национальности и принадлежность к вероисповеданию, все живут как одна семья – и в радости, и в трудные минуты всегда вместе. Азербайджан – родина многих народов, где каждый с большим уважением относится к другому. А вместе мы всегда сильнее, поэтому и сокрушили армянских оккупантов в справедливой войне за освобождение нашей Родины, восстановив её территориальную целостность. Мы потомственные военные. Мой дед Дмитрий Бузанов, родом из подмосковного Клина, в годы Великой Отечественной войны прошел от Москвы до Берлина, был награжден множеством орденов и медалей. После войны он был переведен на военную службу в Гянджу, где и остался жить. Мой отец Дмитрий Бузанов, названный в честь деда, также воевал в годы первой Карабахской войны, был танкистом. Он скончался в 2001 году и очень жаль, что не увидел эти счастливые дни”, – сказал 37-летний Андрей Бузанов, выпускник Военного лицея имени Джамшида Нахичеванского, авиационного факультета Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева.

Еще в начале 90-х в Гяндже было множество беженцев из Кельбаджарского района. Тогда Андрей был ребенком и дружил со многими детьми из тех мест, родители которых рассказывали о зверствах армянских оккупантов.

“Мой отец был офицером и после развала Советского Союза добровольно стал служить в рядах ВС Азербайджана, воевал на Агдеринском направлении. К большому сожалению, в начале 90-х творился настоящий хаос, шла борьба за власть, поэтому около 20 процентов территории Азербайджана попали под оккупацию. И только возращение к власти Гейдара Алиева спасло государственность страны. Прошли годы, страна окрепла, Азербайджан стал лидером в регионе, создал мощную армию. Естественно, что мы не могли смириться с оккупацией, длившейся на протяжении почти 30 лет, и, наконец, освободили нашу Родину”, – отметил майор ВВС Азербайджана, который во время 44-дневной войны выполнял боевые задачи на Физулинском, Агдамском, Зангиланском и других направлениях.

Он выразил возмущение относительно того, что в период второй Карабахской Отечественной войны армянские ВС, проигрывая на поле боя, обстреливали запрещенными ракетами и кассетными бомбами мирные города страны. В частности, его родную Гянджу, второй по величине город Азербайджана, расположенный вдали от фронтовой зоны и неоднократно подвергавшийся ракетному обстрелу со стороны Армении. В результате ракетных атак по спящему городу погибли 26 мирных жителей, в числе которых младенец, 5 детей и подростков, 10 женщин, более 120 человек получили ранения. Всего в результате обстрелов азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении из тяжелых артиллерийских и ракетных систем 100 мирных жителей были убиты, 416 ранены.

“Мы воевали на поле боя, а они обстреливали мирных граждан. Как такое возможно? Столько детей погибло! У меня было такое чувство, будто убили моего ребенка. Это военные преступления и виновные обязательно должны понести самое серьёзное наказание. Несмотря на это, мы не стали им отвечать тем же, а дали достойный отпор в честных боях, победив в этой войне. И сегодня чувствуем себя счастливыми, потому что наши дети будут жить под мирным небом, учиться, развиваться и приносить пользу обществу. Я и мой брат гордимся тем, что являемся сыновьями и солдатами Азербайджана. Мы всегда будем на страже Отчизны. Вечная память шехидам! Вечная слава героям!”, – добавил Андрей Бузанов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)