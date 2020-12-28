Более миллиона должников по кредитам в РФ оказались пенсионерами

28.12.2020, 5:56, Новости дня

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Свыше миллиона исполнительных производств в отношении должников по кредитам приходится на долю пенсионеров, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста. На них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей», – передает ТАСС сообщение ФССП.

Как рассказали в службе, по состоянию на 1 ноября в отношении должников по кредитам на исполнении находились 7,8 млн производств. За десять месяцев с них было взыскано в общей сложности 111,3 млрд рублей.

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