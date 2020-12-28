 

Более миллиона должников по кредитам в РФ оказались пенсионерами

28.12.2020, 5:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Свыше миллиона исполнительных производств в отношении должников по кредитам приходится на долю пенсионеров, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста. На них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей», – передает ТАСС сообщение ФССП.

Как рассказали в службе, по состоянию на 1 ноября в отношении должников по кредитам на исполнении находились 7,8 млн производств. За десять месяцев с них было взыскано в общей сложности 111,3 млрд рублей.

Ранее Ассоциация банков РФ назвала негативные последствия банкротства для граждан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / В больнице Омска назвали основной диагноз Навального

27.12 / Путин выразил соболезнования в связи с кончиной разведчика Блейка

20.07 / Во Флориде закончились койки в палатах интенсивной терапии

14.09 / В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений в Единый день голосования

29.08 / Любовь Соболь: Кремль причастен к отравлению Навального

12.11 / Российские вертолеты прибыли на аэродромы в Карабахе

09.07 / США ввели санкции в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне

27.07 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

15.10 / МИД России заявил о выходе из консультаций по авиакатастрофе рейса МН17

08.08 / SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска