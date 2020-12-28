Первой прививку от COVID во Франции получила 78-летняя женщина

28.12.2020, 5:56, Новости дня

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Во Франции началась вакцинация от коронавируса, первая прививка была сделана 78-летней женщине в отделении длительного ухода больницы Рене-Мюре в коммуне Севран недалеко от Парижа, сообщила газета Parisien.

«Никакой паники, я готова к испытанию», – сказала француженка перед тем, как ей сделали прививку, передает РИА «Новости».

Первый этап вакцинации во Франции касается пожилых людей, живущих в домах престарелых, и сотрудников этих учреждений, которым больше 65 лет.

В воскресенье кампания по вакцинации стартовала в больнице Рене-Мюре в коммуне Севран в парижском регионе. Во второй половине дня прививки будут сделаны в гериатрическом центр Champmaillot при университетской больнице Дижона.

На следующей неделе вакцинация будет проведена в более чем 20 домах престарелых в парижском регионе, Лионе, Лилле, Туре, отмечают французские СМИ.

Более крупные масштабы кампания по вакцинации приобретет уже в январе. Всего во Франции существует около семи тысяч домов престарелых.

Ранее сообщалось, что первой прививку от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт.