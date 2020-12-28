Счетная палата предложила Союзному государству найти новые источники доходов

28.12.2020, 5:56, Новости дня

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России и Белоруссии стоит поискать новые источники доходов для бюджета Союзного государства, полагают аудиторы Счетной палаты России.

В заключении контрольного ведомства на проект бюджета Союзного государства на 2021 год отмечается снижение его доходов, что в основном связано с сокращением долевых взносов государств-участников. Так, сначала РФ в рамках оптимизации расходов своего госбюджета снижает размер взноса на 10% в следующем году – с планировавшихся ранее 3,167 млрд рублей до 2,85 млрд. В связи с этим Белоруссия также на 10% скорректировала сумму своего долевого взноса: с 1,705 млрд до 1,535 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Долевые взносы обеих стран сокращаются не первый раз, это происходило и в предыдущие годы, при этом их доля в общей сумме доходов бюджета Союзного государства увеличивалась, поскольку другие поступления сокращались еще быстрее. Так, в уходящем году на долевые взносы государств приходилось 88,2% доходов, а в 2021 году их доля вырастет до 93%.

Прогнозируемая на 2021 год сумма неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом сократилась почти в два раза: с 649,5 млн рублей до 330 млн. Это произошло в основном из-за уменьшения более чем в пять раз остатков средств бюджета Союзного государства прошлых лет (невостребованных отчислений государств-участников) – с 647,7 млн рублей до 126,7 млн. Эти средства были направлены на финансирование программ Союзного государства.

«Указанная ситуация свидетельствует о необходимости поиска новых источников доходов бюджета Союзного государства», – отмечают аудиторы.

Бюджет Союзного государства на 2021 год планируется профицитным, однако размер профицита снижается по сравнению с 2020 годом на 67,1% и составит 47,5 млн рублей. Доходы, согласно прогнозу, составят 4,72 млрд рублей, расходы – 4,67 млрд. Это ниже аналогичных показателей 2020 года на 14,6% и 13,2% соответственно.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Союзное государство РФ и Белоруссии, несмотря на все трудности, успешно справилось с вызовами уходящего года.