Китайцы создали двигатель, который позволит облететь Землю за два часа

28.12.2020, 5:50, Новости дня

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Китайские ученые сообщают об успешных испытаниях прототипа нового гиперзвукового двигателя. Если его установить на самолет, то вокруг Земли можно облететь за 2 часа.

Это значительно быстрее, чем на самом быстром современном истребителе, говорят специалисты. Но не надо забывать, что Юрий Гагарин, облетевший планету всего один раз, провел в полете только 108 минут. То есть, скорость на китайском гиперзвуковом агрегате пока далека от первой космической.

Однако при помощи китайского изобретения можно создавать реальные суборбитальные гиперзвуковые летательные аппараты. Вероятно, полет вокруг Земли никому не понадобится. А вот добраться из Америки в Австралию всего за часок – это очень заманчивая перспектива.