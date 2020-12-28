 

Новые процессоры Intel оказались лучше своих аналогов из AMD

28.12.2020, 5:50, Новости дня
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Процессоры Intel грядущего поколения наконец-то вырвались вперед, обогнав во время тестирования даже AMD Ryzen 7 5800X, сообщают эксперты.

Intel 11 из семейства Rocket Lake должны выйти на рынок только в первой половине будущего года. Однако об их высокой производительности источник в компании-разработчике сообщил уже сейчас.

В частности, испытания устроили для трех новых восьмиядерных процессоров Intel, отличающихся между собой только по частоте и TDP. Два устройства оказались самыми быстрыми на современном рынке. Напомним, что другой известный продукт американского производителя – Intel Core i9 – не дотягивал до лучших образцов AMD. Как стало известно, чипы нового поколения первыми получат финские ноутбуки Nokia.



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