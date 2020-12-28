Мать потушивших в Оренбурге снегом Вечный огонь детей оштрафуют

28.12.2020, 5:04, Новости дня

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В отношении жительницы Оренбурга, чьи дети потушили снегом Вечный огонь у нее на глазах, возбудили административное дело. Женщине будет выписан штраф, сообщили управлении МВД по Оренбургской области.

«Сотрудники полиции установили личность женщины, которая смотрела, как ее дети тушат огонь в Мемориальном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге 26 декабря. На мать составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»,– передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что личность женщины была установлена сотрудниками уголовного розыска. Тем временем уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова пообещала разобраться в ситуации вместе с правоохранительными органами.

Ранее в Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь.