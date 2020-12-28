Трамп подписал бюджет на 2021 год

28.12.2020, 5:04, Новости дня

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Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, в том числе пакет экономической помощи в 900 млрд долларов в связи с пандемией, что позволит избежать приостановки работы правительства, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом», – сообщил Дир, передает ТАСС.

При этом Трамп подписал законопроект в первоначальном виде, предусматривающем выплату в размере 600 долларов на человека, вместо ранее затребованных американским лидером 2 тыс. долларов. Пакет экономической помощи входит в 1,4-триллионный бюджет, который обеспечивает работу правительства до сентября 2021 года. Предполагается, что, согласившись на подписание документа, Трамп обеспечил договоренность о том, что переговоры о дополнительной экономической помощи будут продолжены, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп назвал «позором» и раскритиковал принятый обеими палатами конгресса бюджет на 2021 год, частью которого стал пакет экономической помощи объемом 900 млрд долларов. Законопроект, который на протяжении месяцев согласовывался между демократами, республиканцами и администрацией Трампа, предусматривал выплату американцам по 600 долларов в качестве экономической помощи. Трамп раскритиковал эту сумму и потребовал выплаты по 2 тыс. долларов на человека. Из-за отказа Трампа подписать законопроект в ночь на воскресенье истек срок выплат, предусмотренных предыдущим пакетом помощи.

До этого Трамп сообщил, что заблокировал одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета США на 2021-й финансовый год (начался 1 октября).