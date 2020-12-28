Глава ВОЗ – COVID-19 должен стать уроком для подготовки к следующим пандемиям

28.12.2020, 5:00, Новости дня

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в видеообращении раскритиковал сложившийся порочный круг, когда тратятся баснословные суммы на борьбу с текущей эпидемией, однако после о ней забывают и не готовятся к слеудующей. По словам специалиста, пандемия коронавируса не станет последней, а улучшение здоровья населения напрямую связано с сохранением климата и животного разнообразия на Земле, пишет Ouest-France.



Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения предупредил, что пандемия коронавируса не будет последней, а любые попытки улучшить здоровье людей «обречены на провал» без борьбы с изменениями климата и истреблением животных, пишет Ouest-France.

В воскресенье глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус опубликовал видеообращение по случаю первого Международного дня противоэпидемиологической подготовки. Гебреисус осудил «опасно близорукий» замкнутый круг, когда во время пика заболевания тратятся деньги без счёту, но ничего не делается для подготовки к следующим пандемиям. По его словам, пришло время извлечь урок из COVID-19.

«Слишком долго мир действовал по циклу паники и небрежности, — заявил начальник ВОЗ. — Мы тратим деньги на эпидемию, а когда она окончилась, забываем и не делаем ничего, чтобы предупредить следующую». Гебреисус подчеркнул, что эпидемии являются «реальностью жизни», а «история говорит, что это будет не последняя пандемия». Кроме того, эксперт считает, что пандемия обнажила тесные связи между «здоровьем населения, животных и планеты».

Как напоминает издание, в сентябре 2019 года Совет по мониторингу глобальной готовности отчитался о подготовке планеты к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и отметил, что мир чрезвычайно плохо подготовлен к потенциально разрушительным пандемиям. Таким образом, согласно генеральному директору ВОЗ, коронакризис не должен был стать сюрпризом, принимая во внимания повторяющиеся предупреждения.

Гебреисус советует странам вкладывать деньги в подготовку к тому, чтобы избежать, обнаружить и ослабить чрезвычайные ситуации любого рода, поэтому он призывает к укреплению системы здравоохранения. Благодаря этим вложениям можно добиться того, чтобы «наши дети и дети наших детей наследовали более безопасный, более выносливый и более устойчивый мир», приводит Ouest-France доводы генерального директора ВОЗ.