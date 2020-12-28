 

Мнение: История создания и службы линкоров типа “Нельсон”

28.12.2020, 4:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О истории создания и службы линейных кораблей типа "Нельсон", которые сыграли заметную роль в войне на море, в ходе второй мировой войны, особенно "Родней".
Первая часть посвящена истории создания и предвоенной кораблестроительной политике, которая привела к появлению этих достаточно специфичных кораблей ставших жертвами договорных ограничений Вашингтонской конференции. Вторая часть концентрируется на истории линкора "Родней", который 27 мая 1941 года добивал поврежденный "Бисмарк".


Линкор в разрезе.


Вторая половина дня 26 мая 1941 года. "Родней" движется к месту последнего обнаружения "Бисмарка".


Утро 27 мая 1941 года. "Родней" ведет огонь по "Бисмарку". Фото сделано с борта линкора "Кинг Джордж V".

В целом, автор продолжает радовать выпуском подобных видео посвященных войне на море. Отдельно стоит отметить большое кол-во редких фотографий, которые он подбирает для иллюстрации рассматриваемых событий.

PS. Плюс еще из накопившегося на тему второй мировой войны.

1. Батальон Кима остановивший дивизию вермахта.

Бой у Сокольничей и как остановили танковую дивизию Вермахта.
Ранним утром 17 июля 1941 года 4 танковая дивизия Вермахта рвалась к Кричеву, однако молниеносный бросок и захват мостов был сорван грамотными действиями одного человека и его бойцов. Как и почему немцам не удалось захватить мосты, кто помог выиграть время и спасти многие жизни, и что за Николай Ким сражался там, об этом вы узнаете из ролика Станислава Сопова.

* * *

2. Как был уничтожен немецкий миноносец Т-31.

Экспедиция РГО к останкам немецкого миноносца T-31 потопленного советскими торпедными катерами в бою у острове Нерва, летом 1944-го года.

* * *

3. Развенчание мифа о Куропатах.

Историк Беляков наглядно разбирает мифы о Куропатах, в том числе и вопрос о немецких гильзах, наденных в Куропатах, которые люди со светлыми лицами поспешили списать на НКВД.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Звезда Голливуда Арми Хаммер разводится с женой спустя 10 лет брака

30.10 / История о похищенной пришельцами австралийки Келли Кэхилл

13.09 / На фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, Китай, вероятно, сократит свои вложения в долговые обязательства США

24.09 / Лукашенко: «Новую конституцию примем в узком семейном кругу администрации президента»

17.12 / Пуля дура, следователь молодец?

18.04 / Мнение: Сижу теперь как дурак фрустрированный

08.12 / Вячеслав Моше Кантор считает, что новая Декларация ЕС признаёт растущую опасность антисемитизма

24.12 / Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен поздравили подданных изысканной открыткой

29.08 / Мнение: Два сценария

29.10 / Мнение: Прошлогодний хлеб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска