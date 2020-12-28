Мнение: История создания и службы линкоров типа “Нельсон”

28.12.2020, 4:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О истории создания и службы линейных кораблей типа "Нельсон", которые сыграли заметную роль в войне на море, в ходе второй мировой войны, особенно "Родней".

Первая часть посвящена истории создания и предвоенной кораблестроительной политике, которая привела к появлению этих достаточно специфичных кораблей ставших жертвами договорных ограничений Вашингтонской конференции. Вторая часть концентрируется на истории линкора "Родней", который 27 мая 1941 года добивал поврежденный "Бисмарк".



Линкор в разрезе.



Вторая половина дня 26 мая 1941 года. "Родней" движется к месту последнего обнаружения "Бисмарка".



Утро 27 мая 1941 года. "Родней" ведет огонь по "Бисмарку". Фото сделано с борта линкора "Кинг Джордж V".

В целом, автор продолжает радовать выпуском подобных видео посвященных войне на море. Отдельно стоит отметить большое кол-во редких фотографий, которые он подбирает для иллюстрации рассматриваемых событий.

PS. Плюс еще из накопившегося на тему второй мировой войны.

1. Батальон Кима остановивший дивизию вермахта.

Бой у Сокольничей и как остановили танковую дивизию Вермахта.

Ранним утром 17 июля 1941 года 4 танковая дивизия Вермахта рвалась к Кричеву, однако молниеносный бросок и захват мостов был сорван грамотными действиями одного человека и его бойцов. Как и почему немцам не удалось захватить мосты, кто помог выиграть время и спасти многие жизни, и что за Николай Ким сражался там, об этом вы узнаете из ролика Станислава Сопова.

* * *

2. Как был уничтожен немецкий миноносец Т-31.

Экспедиция РГО к останкам немецкого миноносца T-31 потопленного советскими торпедными катерами в бою у острове Нерва, летом 1944-го года.

* * *

3. Развенчание мифа о Куропатах.

Историк Беляков наглядно разбирает мифы о Куропатах, в том числе и вопрос о немецких гильзах, наденных в Куропатах, которые люди со светлыми лицами поспешили списать на НКВД.