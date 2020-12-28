WhatsApp прекращает работать на старых смартфонах

28.12.2020, 4:06, Новости дня

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Как сообщили разработчики, мессенджер WhatsApp невозможно будет запустить на старых смартфонах уже с первого января, если на них установлены устаревшие операционные системы iOS и Android.

Речь идет об iOS ниже десятой версии, а также об Android до 4.0.3. в большинстве случаев пострадавшими окажутся владельцы смартфонов из старой линейки iPhone 4 или еще более ранних аппаратов. Если такие все еще находятся в эксплуатации.

Для того чтобы не потерять данные о контактах, пользователям рекомендуют заранее создать резервные копии. А лучше всего – перенести всю необходимую информацию на новые гаджеты. Еще один выход – обновить операционные системы на своих мобильниках, если, конечно же, это возможно.