Переспала на корпоративе – Личное мнение

28.12.2020, 3:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

37-летний житель Уфы, узнав об измене жены, убил себя, 6-летнего сына и годовалую дочку.

Жена гуляла на новогоднем корпоративе. Домой ночевать не вернулась.

https://t.me/lenamiro/7855

Утром явилась, муж ждал её с допросом. Баба призналась, что изменила. Он забрал детей и ушёл с ними гулять. Теперь уже не вернулись они.

И не вернутся никогда.



Вот такая простая, леденящая душу история одной семьи.

Я этих историй, признаться, в своё время насмотрелась, когда работала и на заводе в провинции, и в офисе в Москве. Истории были не с таким жутким финалом, но довольно мерзкие.

Подобную схему взаимоотношений в семье прекрасно описал Флобер в «Мадам Бовари».



Фото: Соцсети

Он — оладух: глуп, примитивен, совершенно не амбициозен, безвреден. С ним — скучно. В английском языке для таких есть хороший термин «симплтон».

Она тоже глупа и скучна, но себя таковой не считает и жаждет романтики. Типичная курица, которая пытается убежать от собственной скучной персоны не в саморазвитие, не в дело, не в работу, не в воспитание детей, а в накал примитивных страстишек.

И убегает. Часто — на корпоративе. Дома — надёжный дурак, а в офисе — прекрасный принц с пошлыми шутками.

Я видела — воочию видела — падение женщин, вышедших на работу после декрета. С виду — «счастливые жёны и матери», а по факту — осатаневшие от бытовухи дуры, которых даже разводить на перепихон не требуется.

Сами придут. Сами дадут. Влюбятся по уши, наделят объект своей пошлой влюблённости чертами, которых у него и в помине нет, ещё и в ногах изваляются.

Если мужик, которому дали, берёт такую мадам Бовари (как правило, нет) в свою жизнь, то распадается очередная ячейка общества: дети растут без дурака-отца, да и подлец-отчим тоже вскоре от курицы сваливает.

Если мужик, которому дали, посылает курицу нафиг, то она продолжает влачить жалкое существование «счастливой жены и матери» рядом с постылым мужем, наставляя ему время от времени рога и флиртуя в соцсетях.

Если безвредный муж-дурак теряет над собой контроль, то финал может быть страшным. Могут быть трупы, и не только взрослые.

Виноват ли отец в смерти детей? Безусловно. Слабый дурак, распустивший сопли перед взбесившейся писечкой и наказавший её таким диким образом.

Виновата ли мать? Да, виновата, и нет ей прощения. Повторю: мальчик 6 лет и годовалая девочка.

Оставить двоих маленьких детей на всю ночь и упереться сосать член? Ну, и кто ты после этого?