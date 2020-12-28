Мнение: Про взысканные приставами 111,3 млрд. рублей

28.12.2020, 3:44, Разное

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Из 147 миллионов граждан России пенсионеров – 43 миллиона, чуть меньше трети. А из 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам, на пенсионеров приходится 1,3 млн, меньше 20%. Это потому что пенсионеры меньше берут кредитов? Или более исправно обслуживают?

Признаюсь, цифры, приведенные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, удивили. Думал, что физических лиц -должников по кредитам намного больше.

Еще больше удивило число «более 111,3 млрд. рублей». Именно такую сумму ФССП взыскал с должников с начала года.

Очевидно, что 111,3 млрд- это не только деньги, взысканные с пенсионеров…. Скорей всего в эту сумму включены взыскания со всех «клиентов» ФССП. А это и менеджеры лопнувших банков, и руководители предпритий-банкротов… И 111, 3 млрд рублей меня, признаюсь, удивили тем, что мне казалось, что сумма, взысканная судебными приставами, должна быть в разы больше.



Рис.отсюда