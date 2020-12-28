Мнение: Правда, скрывающаяся за израильской пропагандой “изгнания” арабских евреев

28.12.2020, 3:38, Разное

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Митинг арабов в Иерусалиме против еврейской эмиграции в Палестину. 1937-й год.

Правда, скрывающаяся за израильской пропагандой "изгнания" арабских евреев

Израильская пропаганда про «изгнание» арабских евреев из арабских стран в конце 1940-х-начале 50-х не ослабевает. В начале месяца посол Израиля в ООН Гилад Эрдан сообщил генсеку ООН Антонио Гутьересу, что «намеревается внести проект резолюции с требованием международной организации проводить ежегодную церемонию в память о сотнях тысяч евреев, изгнанных из арабских стран из-за создания государства Израиль», как сообщает сионистский портал Ynet.

Фальшивки Израиля про иммиграцию арабских евреев в Израиль доходят до такой наглости, что каждый год 30 ноября Израиль отмечает день памяти. Эта дата «случайно» совпадает с этнической чисткой Палестины сионистскими бандами, которая началась 30 ноября 1947 года, на следующий день после того, как Генассамблея ООН приняла план раздела Палестины. Выбор даты – попытка замазать арабских евреев в захвате Палестины, к которому большинство из них не имели отношения.

Эрдан утверждает, что после основания израильской сетлерской колонии арабские страны «начали массивную атаку против государства Израиль и процветающих еврейских общин, которые жили внутри (арабского мира)». Израильские фальшивки, с помощью которых Израиль всегда надеялся заставить арабские страны заплатить Израилю миллиарды долларов, имеют и вторую важную цель – дать индульгенцию Израилю за его первородный грех – изгнание палестинцев в 1948 году и кражу их земли и собственности.

В декабре 1948 года Генассамблея ООН потребовала, чтобы палестинским беженцам позволили вернуться домой и получить компенсацию за разрушение и грабеж их имущества Израилем. Израиль не только желает иметь все эти земли, но и вымогает у арабских стран еще миллиарды.

И это при том, что израильская ложь смехотворна еще и потому, что Израиль всегда настаивал, что Палестина (а теперь Израиль) – родная земля всех евреев мира, и одновременно утверждал, что арабские евреи – иммигранты в Израиль – «беженцы». Законное международное признанное определение «беженцев», однако, это те, кто были изгнаны или бежали со своей родной земли, а не те, кто туда «вернулись».

Не говоря об этой идеологической западне, история иммиграции арабских евреев в Израиль – не их изгнание арабскими режимами, а напротив, преступления Израиля, которые вынудили евреев Йемена, Ирака, Марокко, Египта и других стран уехать в Израиль.

В 1949 году израильское правительство усердно сотрудничало с английскими колониальными властями в Адене и с йеменскими чиновниками, чтобы перевезти самолетами йеменских евреев в Израиль. Хотя Лига арабских государств решила запретить эмиграцию арабских стран в Израиль, имам Йемена позволил евреям уехать в Израиль уже в феврале 1949 года с помощью сионистских эмиссаров и сионистских взяток провинциальным властям Йемена, как сообщает видные израильский историк Том Сегев в книге «1949: Первые израильтяне».

Некоторые провинциальные власти просили, чтобы хотя бы 2000 евреев остались, так как это религиозный долг мусульман покровительствовать евреям, но сионисты настаивали, что это еврейская религиозная «заповедь» – отправиться в «Землю израилеву». Факт, что тогдашний премьер-министр Израиля также говорил многим, что Израиль «был царством Давида» (по словам Сегева и другим источникам). Десятки тысяч евреев уговаривали оставить их дома и поехать в Израиль.

Так как некоторые евреи хотели остаться, Шломо Шмидт – эмиссар в Адене – попросил разрешения предложить йеменским властям изгнать их, но йеменские власти отказались.

Некоторая часть багажа уезжавших евреев, включая древние свитки Торы, драгоценности и расшитая одежда, которую евреев поощряли взять с собой, исчезла по дороге и чудесным образом «оказалась в антикварных и сувенирных лавках Израиля» (Сегев и другие источники).

Всего около 50 000 йеменских евреев были вывезены израильтянами в 1949-50 годах и оказались жертвами государственного расизма ашкеназов в Израиле, включая похищение сотен йеменских детей у их родителей, которым сказали, что дети умерли, затем, предположительно, детей отдали в ашкеназские семьи.

Сионисты также активно старались вынудить марокканских евреев уехать в Израиль. Тогда Марокко было под французской колониальной оккупацией, так что Еврейское Агентство (Сохнут) должно было договориться с французским губернатором Марокко об эмиграции марокканских евреев, в жутких условиях на израильских судах (см. Сегев и другие источники). Некоторых из 100 000 евреев пришлось, по признанию эмиссара Сохнута буквально «тащить на борт силой».

Тем временем правительство Ирака – Нури аль-Саида – ставленника Великобритании на арабском востоке – израильская пропаганда обвиняла в том, что он преследует евреев, хотя на самом деле это была ложь. Агенты сионистов активно действовали в Ираке, вывозя евреев через Иран в Израиль, что привело к осуждению нескольких сионистов.

Затем начались теракты против иракских евреев, включая в синагоге Масуда Шемтов в Багдаде – 4 еврея были убиты и около 12 ранены. Некоторые иракские евреи считали, что это работа агентов Моссада, старавшихся запугать евреев, чтобы те уехали. Иракские власти обвинили и казнили двух сионистов, действовавших в подполье.

Израиль развернул всемирную кампанию за то, чтобы Ирак позволил евреям уехать – включая попытку Израиля блокировать заем ВБ Ираку, сюда добавилось давление США и Англии – так что иракский парламент уступил и принял закон, разрешающий евреям уехать. Сионистские агенты в Ираке телеграфировали в Тель-Авив: «Мы, как обычно, продолжаем нашу деятельность, чтобы закон приняли быстрее». Вскоре 120 000 иракских евреев перевезли в Израиль.

В относительно небольшой еврейской общине Египта небольшое число были ашкеназы (в основном из Эльзаса и России), которые приехали с 1880 гг. Большая часть была евреи-сефарды, которые в ту же эпоху приехали из Турции, Ирака и Сирии, и кучка евреев-караимов. Всего их было меньше 70 000, половина – не граждане Египта.

Сионистские активисты уговорили некоторое количество ашкеназов уехать в Палестину еще до 1948 года. Тем не менее, община была практически цела, пока Израиль не вмешался в 1954 году, завербовав египетских евреев в террористические организации, которые подкладывали взрывные устройства в египетские кинотеатры, железнодорожную станцию в Каире и в английские и американские школы и библиотеки.

Израиль надеялся, что, нападая на западные учреждения в Египте, они смогут ухудшить (тогдашние) хорошие отношения между президентом Египта и США.

Египетские спецслужбы раскрыли израильскую террористическую организацию и судили обвиняемых открытым судом. Израиль начал международную кампанию против Египта и президента Гамаля Абдель Насера, которого обзывали «Нильским Гитлером» в израильских и западных СМИ, а израильские агенты обстреляли египетское консульство в НЙ, согласно книге Дэвида Хирста : «Винтовка и оливковая ветвь» и другим источникам.

Наряду с новой социалистической и националистической кампанией за «египтизацию» инвестиций в стране, многие бизнесмены начали продавать свой бизнес и уезжать.

К тому времени, когда началась национализация в конце 50-начале 60-х, большая часть национализированных бизнесов принадлежала египетским мусульманам и христианам, а не евреям. В этом контексте, и в обстановке массовой ненависти к Израилю, многие египетские евреи были напуганы и после 1954 года уехали в США и Францию, а бедные оказались в Израиле (как описано в книге Джоэля Бейнина «Рассеяние египетских евреев»).

Когда Израиль присоединился к заговору Англии и Франции с целью напасть на Египет в 1956 году, и после того, как войска Израиля оккупировали Синай, снова поднялся массовый гнев против сетлерской колонии. Египетские власти арестовали около 1000 евреев, половина из которых была египетскими гражданами, как пишет Бейнин, и многие евреи из маленькой египетской общины начали уезжать. Накануне второго нападения Израиля на Египет в 1967 году, в стране оставалось только 7000 евреев.

Несмотря на вину Израиля в исходе арабских евреев из их родных стран, израильское правительство продолжает обвинять арабские правительства. А что касается имуществе арабских евреев, в самом деле, они должны иметь полное право на его возвращение и/или компенсацию – не потому, что их якобы выгнали, как лживо утверждает Израиль, а в том случае, если они владели этим имуществом.

В противоположность израильской пропаганде, что это был «обмен населением» важно то, что хотя европейские и арабские евреи, которые эмигрировали в Израиль, получили украденную землю и имущество изгнанных палестинцев бесплатно, согласно израильскому историку Бени Морису и другим источникам, а палестинцы не получили имущество арабских евреев, которые переехали в Израиль.

В самом деле, Организация Освобождения Палестины, которую в 1974 году Арабская Лига и ООН признали «единственным законным представителем палестинского народа» отлично знала эту израильскую стратегию. Понимая, что эмиграция арабских евреев в Израиль была выгодна израильской сетлерской колонии, ООП требовала, в широко известном меморандуме 1975 к арабским правительствам, чье еврейское население уехало в Израиль, чтобы они послали официальное предложение арабским евреям вернуться домой.

Что важно, никто из правительств и режимов у власти в 1975 не были у власти в 1949-67 годах, когда евреи уехали. Публичные и отрытые приглашения были немедленно изданы правительствами Марокко, Йемена, Ливии, Судана, Ирака и Египта – арабским евреям вернуться домой, особенно учитывая государственную ашкеназскую дискриминацию, которой они подвергались в Израиле. Ни Израиль, ни арабские евреи Израиля откликнулись на эти приглашения.

И кроме всего этого, Израиль все упорнее пытается уравнять финансовые потери арабских евреев с потерями палестинских беженцев. Консервативная израильская оценка, сравнивающая потери имущества палестинских беженцев и имущества арабских евреев – 22 к 1, в пользу палестинцев – – несмотря на израильские преувеличения потерь арабских евреев и еще большее преуменьшение потерь палестинцев.

Оценка исследователями потерь палестинских беженцев – более 300 миллиардов долларов по ценам 2008 года, не считая морального ущерба, который значительно повышает сумму. И это не считая потери – конфискованную землю и имущество у палестинцев –граждан Израиля с 1948 года, и потери палестинцев на оккупированных землях Западного берега, Газы и Восточного Иерусалима с 1967 года.

Хотя ни один из арабских режимов, которые были у власти, когда арабские евреи эмигрировали, существует сейчас, тот же самый израильский режим колониальных сетлеров, который изгнал палестинцев и организовал исход арабских евреев из их стран, до сих пор у власти.

Однако, в своем письме Эрдан жалуется, что «это возмутительно – видеть, как ООН назначило специальный день и выделяет массу ресурсов на «палестинских беженцев», но бросает и не обращает внимания на тысячи еврейских семей, высланных из арабских стран и Ирана». Не странно ли, что в своем письме Эрдан требует, что израильский режим морально и материально наградили за преступления, которые он совершил за последние семь десятилетий!

Джозеф Масад, профессор Колумбийского университета

Перевод с английского

https://www.middleeasteye.net/big-story/truth-behind-israeli-propaganda-expulsion-arab-jews – цинк