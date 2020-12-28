В Пакистане разбился военный вертолет, есть погибшие

28.12.2020, 3:24, Новости дня

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27 декабря в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан разбился военный вертолет. Об этом проинформировало минобороны страны.

“Вертолет пакистанской армейской авиации разбился сегодня по техническим причинам во время эвакуации раненых в Минимарге, Гилгит-Балтистан. Вертолет эвакуировал тело солдата”, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Пакистана отметили, что погибли четыре человека, в том числе пилот и второй пилот, оба майора.

Горный район Гилгит-Балтистан граничит с Китаем, Афганистаном и индийским штатом Кашмир.