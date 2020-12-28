Песков заявил, что Путин привьется от коронавируса

28.12.2020, 3:20, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет прививаться от коронавируса, он ждал завершения всех формальностей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей», – приводят слова Пескова «Вести.RU».

Он отметил, что президент за 2020 год не изменился. «Нет, я бы не сказал, для него главное – результат работы. Если этот результат может быть достигнут в ходе видеоконференции, он проводит видеоконференцию. Если необходимо куда-то съездить, непосредственно оказать какую-то моральную поддержку – он тогда едет и это делает», – сказал Песков в интервью на телеканале «Россия 1» в ответ на вопрос, изменился ли Путин за этот год, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь также сообщил, что РФ столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против российских вакцин от коронавируса.

«К сожалению, мы столкнулись с вами с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении «Спутника». Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством», – сказал он.

Однако, по его словам, «сейчас уже, когда «Спутник» все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, сейчас эти нападки не так эффективны».

Песков подчеркнул, что «Путин с самого начала говорил о том, что в этой ситуации все страны должны продемонстрировать самое ответственное поведение в плане производства вакцины, в плане того, чтобы делиться этой вакциной».

Он напомнил, что в ходе своего выступления на заседании «двадцатки», которое прошло в дистанционном режиме, президент РФ говорил об этом.

«Тогда в своем выступлении президент как раз говорил о том, что сотрудничество в производстве вакцины, в разработке, испытаниях должно быть абсолютно деполитизировано, должно быть лишено какого-то государственного давления, должно быть лишено каких-то элементов конкуренции», – сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что никто в РФ не впал в дешевый популизм в период пандемии.

«Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Аргументированно», – отметил он.

По словам Пескова, для этого все было сделано. «Абсолютно новые стратегические установки президента, озвученные им в послании Федеральному собранию в начале года. Смонтированный под эти цели кабинет министров, спроектированный для рывка», – добавил пресс-секретарь.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Министерство здравоохранения РФ одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания граждан старше 60 лет.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.