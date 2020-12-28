В РФ создали особо твердую металлокерамику

28.12.2020, 3:14, Новости дня

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Новое изобретение российских ученых сгодится для создания режущих поверхностей металлообрабатывающих и других станков. Речь идет о металлокерамике, отличающейся особой твердостью и ультрамелкой зернистостью.

Как сообщают профильные источники, новый материал создан из карбида вольфрама и других материалов. Полученная металлокерамика отличается не только высокой износостойкостью, но и особой устойчивостью от образования трещин, чем, к сожалению, не моет «похвастать» обычная металлокерамика.

По словам разработчиков, материал удалось получить методом спекания порошков с необходимыми компонентами, благодаря чему можно не только точно соблюдать нужные пропорции, но и обеспечить равномерность состава во всем объеме.