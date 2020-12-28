 

В Японии научились расщеплять воду с эффективностью почти 100%

28.12.2020, 3:14, Новости дня
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Японские ученые нашли катализатор, позволяющий расщеплять воду с эффективностью почти 100%. Напомним, что из воды моно получить водород, который считается чистым топливом, а также кислород.

Авторские права на изобретение принадлежат группе исследователей из Университета Синьшу. Необходимый для расщепления Н2О материал состоит из нескольких катализаторов и пролупроводниковых частиц. Он позволяет получать водород и кислород из воды под воздействием обычных солнечных лучей.

В Японию считают данную технологию весьма перспективной, так как миру вскоре понадобится много чистого водорода, который должен заменить нефтепродукты на транспорте и в других областях человеческой деятельности.



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