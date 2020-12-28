Мнение: Вспоминай эту статью каждый раз перед молитвой Великому Прекрасному Человечеству.

28.12.2020, 3:00, Разное

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Больные филантропией, человекодрочерством и Правильным Обывательством всегда меня выставляли в интернете самым страшным психом/социопатом/мизантропом на свете и возмущались, как это я смею не любить людей и не скрывать к тому же этого (и даже считать человечество деградирующим, помнится, у них было нельзя). Ну, я никому не мешаю, хотят молиться на Святое Великое Человечество, распевать гимны в его честь и уверять, что “человек – это звучит гордо”, ради Бога. Только МНЕ вот кое-что таки мешает всё это делать. А точнее, совесть. Особенно после таких вот статей:

“Компания друзей – блогер Стас Решетников, его подруга Валентина Григорьева и их знакомая Марина – выпивают прямо в прямом эфире (стриме) перед тысячами подписчиков… 30-летний Стас откровенное издевается над Валентиной: таскает за волосы, как куклу, бьёт по лицу. Совсем озверев, обливает водой и в одном белье выгоняет на мороз. За происходящим с интересом наблюдают зрители (ну как, человекодрочеры, не потянуло ещё передёрнуть-то на своё обожаемое прекрасное человечество, а?!)…

Через пару часов на экране появляется девушка.

– Валя, что с тобой? Заяц, ты спишь? Очнись, я тебя прошу! Я вам отвечаю, она походу мёртвая!

Стас бьёт девушку по щекам, перетаскивает на диван, накрывает одеялом бездыханное тело и продолжает хлестать шампанское… Затем вызывает скорую. Камера при этом работает – чудовищное шоу продолжается…

И самое стрёмное в этих стримах – не то, что их может устроить любой, у кого есть камера в телефоне. А то, что люди готовы платить деньги ради того, чтобы на их глазах кого-то оскорбляли, унижали, избивали…”

Ну всё, я закончил. Теперь жду возмущения со стороны господ Правильных Обывателей и/или человеколюбов, мол, опять этот псих ненависть к людям демонстрирует, как в своих идиотских кровавых человеконенавистнических клипах (вы, главное, не перепутайте, мерзкое человеконенавистническое видео – это у меня, потому что Я псих, а не у порождённых вами вот этих вот стасов с тысячами подписчиков), снова какую-то грязь притащил, нет бы хоть раз что-то хорошее написать… Я с этим не спорю. Только одна просьба – когда в следующий раз будете писать про проклятое злобное бездушное шавло и святое великое прекрасное человечество (почему-то в интернете, заметил, зооненавистничество и/или догхантерство всегда человекодрочерством сопровождается), вспоминайте, пожалуйста, что далеко не всегда оно та… тьфу, прошу прощения, не в тот текст посмотрел, это не та методичка… В общем, когда будете в очередной раз повторять мантру “Человек – это звучит гордо” и возмущаться, что я не горю желанием вступать в ваши филантропские ряды и считаю человечество деградирующим, вспоминайте эту статью, пожалуйста!