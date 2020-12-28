 

Мнение: “Башмак Великана”

28.12.2020, 2:46, Разное
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Сегодня с другом, с которым знаемся со времен начал войны на Донбассе, отмечали новый год на Приморском бульваре (поэтому сегодня материалы по Белоруссии и Хабаровску в срок не вышли). Из заведения выгнали в 10 вечера – коронавирус, губернатор запретил после 10 собираться.
Группа "Башмак Великана" на Приморском бульваре играла чуть дольше на бис (ребята уже собирались уходить, но люди требовали еще, поэтому еще 3 кавера сыграли), но тоже достаточно рано ушла, ибо после 10 собираться запрещено, полиция бдит. А вечер только начинался. В порядке бесплатной рекламы ребят, видео "Башмака Великана" в Приморского бульвара. Годные каверы и немного атмосферы декабрьского Севастополя.

Smells Like Teen Spirit. Немножко Курта Кубейна.

Внезапный Лепс. Мужик в розовых штанах жжет.


Постоянное напоминание о 2020-м годе.


Освещение в виде арф прикольное.


Площадь Нахимова непривычно пустая. Традиционную сцену даже не устанавливали.


У "Дома Москвы" самое прикольное освещение. Еще стоит отметить падающие неоновые снежинки на деревьях – классно сделано.


2020-й уходи.


Уходи, сволочь.


Вечером из бухты вышел корвет типа 22160, Скорее всего к берегам Сирии отправился. Праздники праздниками, а служба службой, мужикам удачи в походе.

Источник: Colonel Cassad



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