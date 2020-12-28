 

Мнение: О первом проигрыше Путина Байдену

28.12.2020, 2:44, Разное
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Только ленивый не смеялся над тем, как избранный президент #США Джо #Байден избегал коронавируса. Мол, он и журналистов от себя отсаживал на 10 метров, и от избирателей самоизолировался, и 90% кампании провёл через YouTube. Но смех смехом, а 78-летний почти глава государства отечественную прививку от CoVID-19 сделал одним из первых. Публично. Под фото- и телекамеры.

А вот его молодой и смелый российский визави от аналогичной прививки… уклонился. Чем, кстати, поставил под угрозу первые масштабные поставки вакцины за рубеж. Пришлось подключать тяжёлую артиллерию пиара, чтобы сгладить этот негативный эффект.

Напомним, что 17 декабря Владимир #Путин, отвечая на вопрос о собственной вакцинации от коронавируса, робко сослался на возрастные ограничения. Мол, «те российские вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определённой возрастной зоны». И поэтому законопослушный глава государства прислушавшись к рекомендациям специалистов, «пока эту вакцину… не поставил».

Особенно пикантно эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, как журналистов для кремлёвской пресс-конференции выдерживали две недели в строгой изоляции, регулярно тестируя не только на SARS-CoV-2, но и на антитела к нему. И, естественно, на фоне более ранней информации об установке в президентской резиденции специального антковидного тоннеля для обслуживающего персонала и посетителей. Так что ещё вопрос, кто из двух политиков больше труса праздновал. И кто проиграл в общественном мнении в итоге.

И, возвращаясь к вакцинации. Помнится, Владимир #Путин обещал сделать прививку при первой возможности. В субботу такая возможность у него наконец-то появилась. Российское министерство здравоохранения одобрило отечественный препарат «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, для вакцинации людей в возрасте старше 60 лет. Сообщалось, что вакцина показала полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы 60+.

Как полагаете, уж теперь-то бункерный сиделец привьётся в числе первых стариков? И если да, то какую вакцину себе поставит – российский «Спутник V» или же американский препарат от Pfizer, испытанный на Джо Байдене?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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