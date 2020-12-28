Суд арестовал имущество руководителей «Церкви последнего завета»

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28.12.2020, 2:28, Новости дня
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Новосибирский суд арестовал имущество лидеров «Церкви последнего завета», обвиняемых в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми, сообщили адвокаты обвиняемых.

«Центральный районный суд города Новосибирска вынес три решения о наложении ареста на имущество Торопа С. А., Ведерникова В. О. и Редькина В. В. В решениях перечислены земельные участки и дома, а также транспортные средства, принадлежащие обвиняемым», – передает сообщение адвокатов ТАСС.

Основанием для ареста имущества послужили иски потерпевших на сумму 12,2 млн рублей. Как заявили юристы лидеров организации, следствие опасается, что обвиняемые могут продать имущество и не выплатить ущерб пострадавшим. Они сообщили, что в ближайшее обжалуют решение об аресте.

Ранее центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом – сыном божьим Христом.

До этого в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

В октябре руководителям «Церкви последнего завета» назначили психиатрическую экспертизу

Напомним, 25 сентября прокуратура потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета».



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