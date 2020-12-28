 

Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 19 млн

28.12.2020, 2:28, Новости дня
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Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 млн, информирует университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 19 000 572, скончались 332 145 пациентов с COVID-19, передает РИА «Новости».

Между тем, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии.

Тем временем полиция штата Нью-Йорк открыла расследование после появления информации о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.



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