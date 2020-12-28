 

В РФ изобретен георадар для анализа почвы на большой глубине

28.12.2020, 2:22, Новости дня
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В помощь специалистам, проводящим геологоразведку, российские специалисты создали специальный прибор – георадар, позволяющий анализировать состав почвы на глубине до десяти метров.

Работа геолога очень трудоемкая, говорят авторы изобретения. Специалисты берут пробы с поверхности земли, используя простейшие инструменты. Поэтому, когда возникает изучить образцы с глубины всего несколько метров, процесс существенно замедляется.

Георадар легко делает анализ минералов, содержащихся в поверхностном слое. При этому он способен «видеть» цвета в расширенном спектре, недоступном для человеческого глаза, точно определяя, какая доля минералов содержится на тех или иных участков. Технология значительно ускорит поиск полезных ископаемых.



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