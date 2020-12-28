В РФ изобретен георадар для анализа почвы на большой глубине

28.12.2020, 2:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В помощь специалистам, проводящим геологоразведку, российские специалисты создали специальный прибор – георадар, позволяющий анализировать состав почвы на глубине до десяти метров.

Работа геолога очень трудоемкая, говорят авторы изобретения. Специалисты берут пробы с поверхности земли, используя простейшие инструменты. Поэтому, когда возникает изучить образцы с глубины всего несколько метров, процесс существенно замедляется.

Георадар легко делает анализ минералов, содержащихся в поверхностном слое. При этому он способен «видеть» цвета в расширенном спектре, недоступном для человеческого глаза, точно определяя, какая доля минералов содержится на тех или иных участков. Технология значительно ускорит поиск полезных ископаемых.