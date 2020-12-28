 

Россия предотвратила кровавую бойню на фоне прошедших выборов в ЦАР

28.12.2020, 1:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прошедшие выборы в ЦАР стали еще одним доказательством способности РФ решать вопросы по всему миру. Так считает эксперт-международник Артем Криволапов.
Масштабные выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) состоялись 27 декабря. Помешать проведению выборов пытались чадские наемники и заинтересованные страны, одной из которых стала Франция. На помощь ЦАР пришла Россия, которая пресекла все попытки саботировать выборы в республике.

Москва в короткие сроки смогла стабилизировать ситуацию и обеспечить проведение честных выборов в ЦАР. Российская сторона не только направляла гуманитарную помощь в республику, но и обучила военных FACA навыкам для самостоятельной защиты своей страны.

“Россия отправила инструкторов для подготовки военнослужащих FACA, чтобы те могли самостоятельно обеспечивать безопасность в своей стране. РФ направляла в ЦАР гуманитарную помощь”, — отметил Криволапов.

После обострения ситуации в ЦАР дипломаты из других стран начали судорожно улетать из республики. Однако РФ повела себя иначе и не бросила ЦАР в трудную минуту. Она направила в республику свои вертолеты и инструкторов, которые не только обеспечили демократические выборы, но и спасли множество жизней.

Источник: http://sminews.ru/33447



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Наука: Увидеть Антарктиду – и умереть

22.11 / Какого чёрта? Дело «колдуньи» Катерины Ивановой

28.11 / Видео: Неубиваемый Redmi Note 9 Pro 5G роняют, гнут, бьют металлическими шариками, поливают водой и морозят

01.12 / Под Москвой задержали задушившего должника мужчину

25.08 / Ребенок катался на трехколесном велосипеде в лагере и внезапно бесследно исчез

21.08 / Учёные рассказали, чем может быть опасна питьевая вода в бутылках

19.10 / Мнение: О китайской ковидной «разводке», удавшейся на 110 процентов

20.08 / Посольство как прикрытие

24.06 / Мнение: В окружении ненависти

13.10 / Лили Джеймс замечена за поцелуями с актером Домиником Уэстом в Риме: реакция его жены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска