Россия предотвратила кровавую бойню на фоне прошедших выборов в ЦАР

28.12.2020, 1:48, Разное

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Прошедшие выборы в ЦАР стали еще одним доказательством способности РФ решать вопросы по всему миру. Так считает эксперт-международник Артем Криволапов.

Масштабные выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) состоялись 27 декабря. Помешать проведению выборов пытались чадские наемники и заинтересованные страны, одной из которых стала Франция. На помощь ЦАР пришла Россия, которая пресекла все попытки саботировать выборы в республике.

Москва в короткие сроки смогла стабилизировать ситуацию и обеспечить проведение честных выборов в ЦАР. Российская сторона не только направляла гуманитарную помощь в республику, но и обучила военных FACA навыкам для самостоятельной защиты своей страны.

“Россия отправила инструкторов для подготовки военнослужащих FACA, чтобы те могли самостоятельно обеспечивать безопасность в своей стране. РФ направляла в ЦАР гуманитарную помощь”, — отметил Криволапов.

После обострения ситуации в ЦАР дипломаты из других стран начали судорожно улетать из республики. Однако РФ повела себя иначе и не бросила ЦАР в трудную минуту. Она направила в республику свои вертолеты и инструкторов, которые не только обеспечили демократические выборы, но и спасли множество жизней.

Источник: http://sminews.ru/33447