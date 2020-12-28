 

В Камеруне число жертв ДТП с автобусом увеличилось до 60

28.12.2020, 1:40, Новости дня
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Число жертв ДТП с участием автобуса, произошедшего в ночь на 27 декабря в камерунском населенном пункте Немале, достигло 60. Об этом сообщило местное издание camer.be.

Эту информацию камерунские журналисты прокомментировали фразой: “Настоящая человеческая бойня”.

Ранее было известно о 37 погибших. Все они ехали в 70-местном автобусе, который столкнулся с грузовиком.

На фото, которые разместили в Facebook камерунские журналисты, запечатлен автобус, который упал в овраг. В результате он оказался полностью помят.

https://www.facebook.com/lequatriemepouvoir/posts/1295405917502752

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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