В Камеруне число жертв ДТП с автобусом увеличилось до 60
28.12.2020, 1:40,
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Число жертв ДТП с участием автобуса, произошедшего в ночь на 27 декабря в камерунском населенном пункте Немале, достигло 60. Об этом сообщило местное издание camer.be.
Эту информацию камерунские журналисты прокомментировали фразой: “Настоящая человеческая бойня”.
Ранее было известно о 37 погибших. Все они ехали в 70-местном автобусе, который столкнулся с грузовиком.
На фото, которые разместили в Facebook камерунские журналисты, запечатлен автобус, который упал в овраг. В результате он оказался полностью помят.
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