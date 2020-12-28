 

Милевский заявил, что для него “дико” после матча не “попить пивка”

28.12.2020, 1:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший футболист киевского “Динамо” и национальной сборной Украины Артем Милевский, который подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги (УПЛ) “Минай” из Закарпатья, заявил, что любит выпить пива после матча.

Об этом он сказал в программе, которая вышла 26 декабря на телеканале “Еспресо”.

Журналистка спросила, чем нынешнее поколение отличается от поколения Милевского, и тот ответил: “Не пьют они”.

“После игры (я не знаю, как люди) не попить пивка с пацанами, не посидеть там – для меня это дико было. Люди, которые сейчас молодежь… Чего они делают вообще после игры?.. Водички, и все?” – сказал Милевский.

Он отметил, что за два-три дня до игры “не будешь же ты пить”.

В ходе блиц-опроса Милевский на вопрос: “Виски или пиво?” – ответил: “Виски”.

До 2013 года Милевский играл за киевское “Динамо”, за которое с 2002 года забил 57 голов. Выступал также в турецких, хорватских, румынских, российских, венгерских и белорусских клубах. С 2017 года играл за белорусское “Динамо” (Брест). За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.

14 октября 2020 года футболист намекнул, что вскоре возвращается в Украину. 24 декабря Милевский подписал контракт с клубом УПЛ “Минай”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Филиппины решили закупить вакцину от коронавируса у РФ и Китая

11.11 / Корабль Королевского флота заметил российские военные корабли в британских водах

27.11 / Разлив нефтепродуктов в Черном море. Морская спасательная служба заявила, что буксир “Аметист” не тонет

27.12 / Соратница Навального Соболь вышла из изолятора. С ней провели 12 следственных действий и шесть допросов

17.10 / На следующей неделе в Украине могут появиться новые быстрые тесты на коронавирус – главный санврач Ляшко

29.06 / В штате Миссисипи собираются заменить флаг, напоминающий о временах расизма

26.12 / В Николаеве начался суд против Николаевского глиноземного завода за нанесенный вред экологии

18.11 / Британский консул в Китае вытащил из реки тонущую девушку, местные даже не пытались ее спасти

25.12 / Киев не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону

23.11 / Богдан – Путину: Пожалуйста, сделайте шаг назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска