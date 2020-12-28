 

Песков оценил экономику Россию во время пандемии

28.12.2020, 1:36, Новости дня
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Решения, которые принимались в РФ во время пандемии, были оправданны, поскольку экономика в РФ просела меньше, чем в других странах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (президент Владимир) Путин, кто прежде всего в ней нуждается», – сказал Песков в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?» – добавил он.

Россия тоже «припала существенно», и «вылезать из этого» будет весной, однако российская экономика в сравнении с другими странами просела меньше, подчеркнул Песков.

«У нас совсем другая ситуация», – сказал он, добавив, что российская экономика «достаточно мобильна».

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Путин также призвал использовать опыт, накопленный в период пандемии, при решении ключевых задач в повседневной жизни.



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