 

Украинский генерал предрек стране потерю шести регионов

28.12.2020, 1:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф», передает РИА «Новости».

О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / США намерены ввести санкции против Пекина из-за ограничения автономии Гонконга

29.07 / Военнослужащий выпал из движущегося поезда в Саратовской области

02.07 / В НАО высказались о результатах голосования по Конституции

15.07 / Рада не будет рассматривать языковой законопроект Бужанского

03.08 / ВОЗ предупреждает — последствия пандемии будут ощущаться ближайшие десятилетия

06.08 / Ученые нашли слабое место коронавируса

02.11 / alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой

25.12 / Экс-капитану сборной России присудили 100 часов исправительных работ. Он избил рефери

25.06 / Замминистра образования Стадный подал в отставку в день назначения Шкарлета

26.09 / Названа участница «Детского Евровидения» от России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска