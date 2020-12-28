Пашинян не исключил вмешательства РФ в случае посягательства Баку на Армению

28.12.2020, 1:36, Новости дня

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Глава правительства Армении Никол Пашинян считает, что РФ вмешается в случае посягательства азербайджанской стороны против Сюникской области.

«Самый главный вопрос – обеспечение безопасности… В результате действий (на границе) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», – сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении, передает РИА «Новости».

По его словам, происходящие процессы не исключают обсуждений по пограничным вопросам. «Например в данный момент обсуждаются вопросы, связанные с порядка 20 земельными участками», – сказал Пашинян.

Ранее Пашинян рассказал, какие существуют варианты проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он также выразил готовность оставить пост премьер-министра Армении по решению народа.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Позже Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В МИД Армении заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста с блокированием улиц, требуя обеспечить их безопасность в процессе демаркации границы. Пашинян позднее заявил, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.