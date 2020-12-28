Вскоре на МКС прибудет новый российский модуль «Наука»

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28.12.2020, 1:30, Новости дня
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Несмотря на все проблемы, возникающие на Международной космической станции, а также планы ее замены на новую орбитальную базу космонавтов, РФ планирует летом будущего года отправить туда новый модуль «Наука».

Скорее всего, ракета, которая доставит данный модуль для стыковки с МКС, стартует в апреле, предполагают эксперты. Впрочем, все будет зависеть от обстоятельств. При неблагоприятном сценарии развития событий полет могут отложить. В этом случае следует ориентироваться на середину лета.

В крайнем случае, модуль отправят в космос осенью, говорят специалисты. Но полет обязательно состоится, так как в Роскосмосе полагают большие надежды на данный проект. Запуск такого модуля считается очень сложным. РФ уже 20 лет не делала ничего подобного.



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