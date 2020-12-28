Новая нейросеть посчитает слонов в Южной Африке

28.12.2020, 1:30, Новости дня

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Европейские ученые предложили новую методику подсчета поголовья диких животных. Они предложили использовать для этого искусственный интеллект.

Разработку испытают на территории ЮАР, где при помощи специальной нейросети определят поголовье слонов. Впрочем, первые тесты с успехом уже пройдены.

Нейросеть посчитала слонов в парке «Эддо-Элефант». Поскольку их численность уже была известна, было легко определить, что новая система работает без погрешностей. Суть ее заключается в том, чтобы отдать спутниковые снимки на анализ искусственному интеллекту, который без труда находит в полученных пикселях нужные объекты и берет их на учет. При этом животные не могут скрыться от зоркого глаза нейросети даже под густыми кронами деревьев.