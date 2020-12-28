В Польше ввели дополнительные карантинные ограничения на праздники. В новогоднюю ночь запретили выходить на улицу

28.12.2020, 0:48, Новости дня

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В Польше с 28 декабря 2020 года вводят дополнительные карантинные ограничения. Они будут действовать до 17 января 2021 года. Об этом 27 декабря сообщило Генеральное консульство Украины в Кракове.

Новые ограничения предусматривают:

запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь с 19.00 31 декабря 2020 в 6.00 1 января 2021. Ограничение не касается лиц, которые будут выполнять служебные обязанности;

приостановку работы торговых центров. Ограничение не касается продуктовых магазинов, газетных киосков, аптек и магазинов средств гигиены и бытовой химии, парикмахерских и косметических салонов, крупных мебельных магазинов, функционирующих в отдельных помещениях;

приостановку обслуживания в гостиницах. Ограничение не касается обслуживания работников государственных служб, медиков, пациентов специализированных больниц. Исключение составляют также гостиницы для персонала;

приостановку работы горнолыжных трасс.

Доступ к спортивной инфраструктуры разрешен только для лиц, занимающихся профессиональным спортом;

Доступ к спортивной инфраструктуры разрешен только для лиц, занимающихся профессиональным спортом; установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом;

продлен запрет на самостоятельное перемещение лиц, не достигших 16-летнего возраста (с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00);

продлен запрет проезда в общественном транспорте в количестве, превышающем 50% сидячих мест, или 30% всех мест;

продлены ограничения на одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц, в количестве, превышающем одного человека на 15м²;

продлены ограничения на проведение общественных мероприятий, количество не связанных родственными связями участников которых превышает пять человек;

продлены ограничения на функционирование спортзалов, фитнес-клубов, аквапарков;

продлены ограничения относительно одновременного пребывания в магазине количества лиц, превышающей одного человека на 15м²;

продлено установленное время обслуживания лиц пожилого возраста – 10.00 – 12.00.

продлены ограничения на функционирование предприятий общественного питания. Реализация заказов только с доставкой.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 26 декабря в мире коронавирусом заразилось более 80,6 млн человек, из них почти 1,76 млн скончались, а 45,6 млн выздоровели. В Польше с начала пандемии инфицированы 1,2 млн человек, 27,1 тыс. умерли, 996,6 тыс. выздоровели.