 

Песков раскрыл, что помогло урегулированию в Карабахе

28.12.2020, 0:44, Новости дня
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Поддержание президентом РФ Владимиром Путиным дружественных отношений с Азербайджаном и Арменией помогло достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании (ситуации в Нагорном Карабахе – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Он также отметил, что «в нашем регионе РФ и Турция являются крупнейшими странами, которые могут и должны вносить значимый вклад в дела безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтобы не было войны», передает РИА «Новости».

По его словам, у Москвы и Анкары огромный комплекс двусторонних отношений. Взаимоотношения двух лидеров позволяют даже при разногласиях и конфликте интересов «выйти из ситуации гармонично».

«Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие», – отметил пресс-секретарь.

По его словам, в 2020 году активные боевые действия у наших границ мировое сообщество не должно допускать.

«В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить – они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить», – добавил Песков.

Он отметил, что этот вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении.

«Мы никого не представляем (что должен был сказать Путин Баку и Еревану, чтобы остановить конфликт), потому что, действительно, президент занимался этим лично и много-много дней он провел с телефонной трубкой в руках», – сказал Песков.

Общение, по его словам, было и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в регионе.



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