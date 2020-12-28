Минобороны рекомендовало не говорить с Россией с позиции силы

28.12.2020, 0:44, Новости дня

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Министерство обороны не рекомендует другим странам говорить с Россией с позиции силы, такие действия не останутся без ответа, сообщил замминистра обороны Александр Фомин.

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».

Замминистра отметил, что рост военной активности США и их союзников по Североатлантическому альянсу у российских границ сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения РФ – НАТО, как правило, игнорируются.

«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – сказал Фомин.

Он, в частности, напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В. Эти и подобные эпизоды, по его словам, имели открытый провокационный характер. «Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», – добавил Фомин.

«Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга», – также сообщил замминистра.

Кроме того, Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.

В ноябре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.